Москва, , 07:11 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки уменьшилась с 51,6 до 39,1 тысячи га, сообщили в пресс-службе федерального государственного предприятия «Авиалесоохрана».

Лесной пожар geralt

За истершие 24 часа в РФ потушили 56 лесных пожаров общей площадью 15 тысяч га. При этом в стране продолжают бушевать не менее 70 возгораний в лесах, занимающих площадь в 39 181 га.

Наибольшее масштабы распространение огня приобрело в Красноярском и Забайкальском краях. Площадь пожаров в этих регионах составила соответственно 19 152 и 8491 га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Новосибирской области объявило, что из федерального бюджета в 2022 году на закупку лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования для специализированных региональных учреждений выделено более 124 млн рублей.

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