Тегеран, 25 мая, 2022, 09:11 — ИА Регнум. 24 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 288, причем семеро иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За последние сутки семь иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 141 288», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние 24 часа в Иране было выявлено 268 новых случаев заражения COVID-19, при этом 75 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 037 536 пациентов из общего числа 7 230 589 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе приводится, что 641 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 502 622 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 801 487 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.