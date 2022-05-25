Челябинск, 25 мая, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В Челябинской области 27-летний гражданин отдан под суд за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает областное управление СКР.

Интернет

По данным следствия, он разместил публично сведения, направленные на отрицание Холокоста. Преступление выявили полицейские.

Уголовное дело уже передано в суд. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России вынесли несколько приговоров лицам, разместившим фотографии нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка».