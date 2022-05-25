Тегеран, , 09:30 — REGNUM 24 мая в Лахоре (провинция Пенджаб, Пакистан) стартовала первая торговая выставка Исламской Республики Иран и Пакистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Как сообщает корреспондент IRNA с места проведения выставки, церемония открытия трехдневного мероприятия состоялась в присутствии ряда иранских официальных лиц, членов Торговой палаты Лахора, промышленных и торговых операторов, а также торговцев и менеджеров.

Генеральный консул Исламской Республики Иран Мохаммад-Реза Назери, а также руководители торговых палат Захедана и Лахора приняли участие в церемонии открытия Pak-Iran Business Expo 2022.

Генеральный консул отметил, что в рамках выставки планируется проведение экспертных встреч между двумя странами для обсуждения способов осуществления бартерной торговли с целью облегчения торговых обменов между двумя соседними государствами.

На выставке, которая продлится до 26 мая, иранские компании представят молочные продукты, сталь, станки, кухонное оборудование, предметы медицинского назначения, мебель, продукты питания, одежду, камнерезы, автозапчасти и телекоммуникационное оборудование.

Торговый атташе Ирана Хоссейн Амини сообщил агентству IRNA в кулуарах церемонии открытия, что в выставке принимают участие 16 фирм из Ирана.