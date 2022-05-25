Тегеран, 25 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. 24 мая посол Пакистана в Исламской Республике Иран Рахим Хайят Куреши выразил благодарность иранцам за отправку самолета для тушения лесных пожаров в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Куреши заявил, что Исламская Республика ответила на просьбу Пакистана об оказании помощи в кратчайшие сроки.

Посол написал в своем твиттере: «Иранский самолёт #IL76 esp, предназначенный для тушения пожаров, прибыл в #Пакистан, чтобы принять участие в операции по тушению пожара #SheraniForest в Кох-э-Сулеймане, #Белуджистан. Благодарен правительству #Ирана за оперативный ответ на нашу просьбу о помощи».

По словам дипломата, самолет Ил-76 Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) приземлился на авиабазе в Равалпинди, провинция Пенджаб.

Планируется, что самолет пролетит над горным хребтом Кох-э-Сулейман и районом Шерани в провинции Белуджистан для тушения лесных пожаров.

Учитывая тот факт, что Пакистан страдает от нехватки оборудования для борьбы с пожарами, особенно в лесных и горных районах, правительство Пакистана призвало Исламскую Республику Иран оказать соседней стране помощь.

Генеральный штаб вооруженных сил Исламской Республики Иран принял решение направить в дружественную страну пожарный самолет Ил-76, чтобы начать тушение лесных пожаров в провинции Белуджистан.

Лесные пожары затронули обширную территорию, в результате чего три человека погибли и десятки других получили ранения. Есть некоторые сообщения о том, что в районе джунглей пропало несколько человек.