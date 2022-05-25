Тегеран, , 11:08 — REGNUM 24 мая представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что глобальное безразличие к повторяющейся агрессии Израиля против Сирии придало смелости лидерам режима. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Саид Хатибзаде заявил, что открытая и скрытая поддержка со стороны Соединенных Штатов сыграла значительную роль в придании смелости израильскому режиму таким образом, что он не только продолжил оккупацию Голанских высот, но и неоднократно наносил удары по сирийской инфраструктуре.

Хатибзаде отметил, что недавний ракетный удар по поселению возле храма Леди Зайнаб в Сирии был нанесен по общественной парковке, что привело к значительным разрушениям инфраструктуры и ранениям мирных граждан.

«В последние годы военно-воздушные силы сионистского режима играли роль террористических группировок в Сирии», — сообщил пресс-секретарь, подчеркнув, что каждый раз, когда сирийская армия наносила поражение террористам, Израиль проводил агрессивные атаки в ответ.