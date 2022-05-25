Тегеран, 25 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. 24 мая президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран и Маскат серьезно настроены на развитие связей, а их взаимное политическое доверие вступило в новую фазу. Об этом сообщило иранское агенство IRNA.

Hossein Razaqnejad Президент Ирана Ибрахим Раиси

Раиси сделал это заявление на встрече с султаном Омана Хайтамом бен Тариком. Встреча состоялась в Маскате во время однодневного визита президента Ирана в столицу Омана по приглашению султана.

В ходе переговоров президент Ирана назвал Оман братской соседней страной. В другом месте своего выступления Раиси упомянул «планирование» как эффективный способ нарисовать светлое будущее для двустороннего сотрудничества.

Со своей стороны, султан Омана заявил, что дальнейшее взаимодействие нуждается в планировании и новых соглашениях. «Кроме того, некоторые достигнутые договорённости должны быть в скорейшие сроки реализованы», — отметил он.

На встрече обе стороны также подчеркнули необходимость повышения уровня сотрудничества, поскольку нынешний объем торгового обмена не соответствует потенциалу для сотрудничества обеих стран.