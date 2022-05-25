Тегеран, 25 мая, 2022, 08:15 — ИА Регнум. 24 мая спикер парламента Ирана заявил, что убийство члена Корпуса стражей Исламской революции в Тегеране свидетельствует о глубине гнева врагов на национальную военную организацию. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Во вступительном слове на открытом заседании парламента спикер Иранского парламента (меджлиса) Мохаммад Бакер Калибаф выразил свою скорбь и сожаление в связи с мученической смертью полковника Хасана Сайяда Ходаи, члена иранского КСИР.

«Убийство еще раз показало глубину гнева врагов на КСИР, который честно и мужественно обеспечивал безопасность Ирана», — отметил Калибаф, призвав к выявлению и наказанию всех лиц, виновных в этом инциденте.

Ходаи был убит в результате вооруженного нападения двух мотоциклистов в Тегеране. Теракт произошел около 4 часов вечера по местному времени 22 мая, когда член КСИР выходил из своей машины, чтобы зайти в дом.