Екатеринбург, 25 мая, 2022, 07:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолёт Омск — Москва. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Sergey Korovkin 84 Самолёт «Уральских авиалиний»

Борт выполнял рейс U6-388. По данным перевозчика, причиной посадки стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок. У неё повысилось артериальное давление.

Женщину осмотрели медики и заключили, что она может лететь дальше. Самолёт уже вылетел в пункт назначения.