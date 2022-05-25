Пекин, , 07:05 — REGNUM За сутки всего 590 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Китае. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 25 мая Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что уровень заболеваемости упал до минимального с 6 марта текущего года, когда в Китае началась новая волна пандемии коронавируса. Из общего числа выявленных случаев заражения, из-за рубежа прибыли только 70 инфицированных. Лёгкие симптомы заболевания наблюдаются у 117 человек, остальные 473 являются бессимптомными носителями.

По официальным данным, общее число пациентов с выраженными симптомами заболевания составляет 3 699 человек, из них у 187 наблюдается тяжёлая форма заболевания. 97% заразились коронавирусом внутри страны и только 3% прибыли из-за границы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае от коронавирусной инфекции полностью привили более 82% пожилых граждан страны.

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