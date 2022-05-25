Красноярск, 25 мая, 2022, 07:05 — ИА Регнум. По состоянию на утро 25 мая в Красноярском крае действует 34 лесных пожара на площади 19,2 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Greg Clarke Лесной пожар

По данным министерства, возгорания зарегистрированы в 14 районах и Пировском муниципальном округе. Лесные огнеборцы уже остановили распространение шести пожаров на площади 2,2 тыс. га.

За прошедшие сутки в регионе потушили десять лесных пожаров на площади 2,5 тыс. га в десяти муниципалитетах.

Всего в охране лесов от пожаров в крае задействовано более 4 тыс. человек и свыше 1,1 тыс. единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС.