Тегеран, , 11:54 — REGNUM 24 мая президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что позиции Тегерана и Маската совпадают во многих делах и вопросах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Tasnim News Agency

«Хорошие отношения между Ираном и Оманом укрепят их региональное сотрудничество», — заявил президент Раиси в аэропорту Мехрабад на западе Тегерана после возвращения из арабского государства.

23 мая президент Ирана во главе делегации прибыл в Маскат по приглашению султана Омана Хайтама бен Тарика с однодневным визитом.

Как заявил президент, в ходе визита у него состоялась встреча с представителями торговли Ирана и Омана, на которой были рассмотрены пути устранения препятствий на пути экономических отношений.

Президент также отметил, что на сегодняшний день ощущается необходимость открытия торгового представительства Ирана в Омане.

Говоря о своей встрече с иранцами, проживающими в Омане, Раиси сообщил, что они в основном указывали на некоторые юридические проблемы, а также культурные и образовательные вопросы.

Это была первая поездка президента Ирана в Оман за время пребывания в должности нового султана Омана с января 2020 года, когда скончался султан Кабус.