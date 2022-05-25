Оренбург, 25 мая, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Оренбурге пожар унёс жизнь одного человека. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

76.mchs.gov.ru Пожар

Днём 24 мая горел одноэтажный дом по ул. Обороны. В момент приезда пожарных внутри здания было сильное задымление.

Газодымозащитная служба во время тушения пожара обнаружила тело мужчины 1958 года рождения. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Причина ЧП устанавливается.