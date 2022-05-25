Кито, , 07:00 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо во вторник представил отчёт по итогам года его правления в качестве президента страны. Об этом пишет агентство EFE.

Гильермо Лассо (сс) Equipo de Fotografía. Asamblea Nacional

Он представил экономический рост в 4,2%, сильную долларизацию и частные инвестиции в размере пяти миллиардов долларов в качестве результатов первого года своего правления, заверив при этом, что он продолжит решительную борьбу с наркоторговлей.

«Худшее из потрясений — позади», — резюмировал в ходе выступления в Национальной ассамблее Лассо.