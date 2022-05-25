Екатеринбург, 25 мая, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге преподаватель Уральского федерального университета стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

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По данным следствия, он требовал от студентов приобрести и передать ему мясорубку, а взамен пообещал принять зачёты, экзамены и курсовые работы. Впоследствии мясорубка стоимостью более 11 тыс. рублей была ему передана за проставление зачёта студентам, которые сдали деньги.

Дело возбуждено по факту получения должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). В пресс-службе УрФУ заявили, что ещё в марте этот преподаватель уволился по собственному желанию. А университет инициировал расследование. Ещё в феврале антикоррупционная комиссия вуза рассмотрела соответствующие обращения студентов о вымогательстве взятки.

«Тогда же материалы дела были переданы в правоохранительные органы», — говорится в сообщении вуза.