Пекин, 25 мая, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Китайские фондовые индексы закрылись снижением 24 мая, а базовый индекс Shanghai Composite снизился на 2,41% до 3070,93 пункта, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

Индекс Shenzhen Component закрылся снижением на 3,34% до 11 065,92 пункта. Совокупный оборот акций, охваченных двумя индексами, составил 990,4 млрд юаней ($148,78 млрд), по сравнению с 859,7 млрд юаней в предыдущий торговый день.

Акции, связанные с электронной коммерцией, цифровой валютой и лечением COVID-19, привели к снижению. Индекс ChiNext, отслеживающий китайский индекс Совет директоров растущих предприятий в стиле Nasdaq, потерял 3,82% и закрылся на отметке 2318,07 пункта.