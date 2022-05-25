Оренбург, , 06:57 — REGNUM Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в Оренбурге скоро появится улица, названная в честь маршала Советского Союза Александра Егорова.

Владимир Мединский Kremlin.ru

«На его малой родине в городе Бузулуке Оренбургской обл. и в Оренбурге РВИО установило маршалу Егорову бюсты. В школах проводятся уроки памяти, его именем названа улица в Бузулуке, а вскоре такая улица появится и в Оренбурге», — отметил он в своём телеграм-канале.

По словам Мединского, улица появится по программе возвращения долга памяти военачальникам, попавшим под репрессии в 1930-е. Маршал Советского Союза Александр Егоров (1883-1939) является идеологом создания советской танковой доктрины. Был забыт и стёрт из учебников истории.

Примечательно, что в Оренбурге уже существует ул. Егорова. Она расположена в южной части города. При этом в отрытых источниках нет данных о том, в честь какого именно Егорова названа улица.

Портал ural56.ru информирует, что улица названа в честь маршала Советского Союза Александра Егорова и существует в Оренбурге с 1965 года