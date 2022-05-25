Уси, Китай, 25 мая 2022, 06:55 — REGNUM Многоэтажная автостоянка, которая может вырабатывать электроэнергию при одновременном снижении выбросов углекислого газа, была введена в эксплуатацию в городе Уси провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Солнечная панель
Солнечная панель

Благодаря инвестициям японской фирмы Murata Manufacturing Co., Ltd. автостоянка занимает площадь более 20 000 квадратных метров и оснащена более чем 1500 солнечными панелями. Электроэнергия, которую он может вырабатывать за один год, эквивалентна годовому потреблению электроэнергии 300 домохозяйствами.

Экологически чистая автостоянка — первая в своем роде, построенная японской фирмой. Он может вместить 500 автомобилей и 1500 электровелосипедов одновременно. По данным Wuxi Murata Electronics Co., крупнейшей производственной базы компании в Китае, это может помочь сократить выбросы углекислого газа примерно на 490 тонн в год.