Уси, Китай, , 06:55 — REGNUM Многоэтажная автостоянка, которая может вырабатывать электроэнергию при одновременном снижении выбросов углекислого газа, была введена в эксплуатацию в городе Уси провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Солнечная панель

Благодаря инвестициям японской фирмы Murata Manufacturing Co., Ltd. автостоянка занимает площадь более 20 000 квадратных метров и оснащена более чем 1500 солнечными панелями. Электроэнергия, которую он может вырабатывать за один год, эквивалентна годовому потреблению электроэнергии 300 домохозяйствами.

Экологически чистая автостоянка — первая в своем роде, построенная японской фирмой. Он может вместить 500 автомобилей и 1500 электровелосипедов одновременно. По данным Wuxi Murata Electronics Co., крупнейшей производственной базы компании в Китае, это может помочь сократить выбросы углекислого газа примерно на 490 тонн в год.