Техас, США, , 06:51 — REGNUM До 22 человек возросло число жертв стрельбы в начальной школе города Ювальда в американском штате Техас. Об этом 24 мая сообщило ABC News.

Стрельба в школах Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Департамента общественной безопасности штата Техас, в результате стрельбы в начальной школе погибли как минимум 19 детей и двое взрослых, в том числе бабушка стрелка. Самого 18-летнего стрелка, ликвидировали сотрудники полиции.

В связи с произошедшей трагедией президент США Джозеф Байден призвал американцев бросить вызов оружейному лобби.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш был шокирован известиями о стрельбе в начальной школе штата Техас в США. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН осудил инцидент со стрельбой в Техасе