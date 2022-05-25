Пекин, , 06:50 — REGNUM Подавляющее большинство пожилых граждан Китая полностью привиты от нового коронавируса, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Вакцинация (сс) qimono

Более 217 миллионов китайцев в возрасте 60 лет и старше, или 82,3% пожилых граждан страны, были полностью вакцинированы против COVID-19, сообщил в понедельник официальный представитель службы здравоохранения.

Среди них почти 167 млн получили бустерную прививку, сообщил на пресс-конференции представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Лэй Чжэнлун.