Китай привил от COVID-19 более 82% пожилого населения страны
Пекин, 25 мая, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Подавляющее большинство пожилых граждан Китая полностью привиты от нового коронавируса, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.
(сс) qimono
Вакцинация
Более 217 миллионов китайцев в возрасте 60 лет и старше, или 82,3% пожилых граждан страны, были полностью вакцинированы против COVID-19, сообщил в понедельник официальный представитель службы здравоохранения.
Среди них почти 167 млн получили бустерную прививку, сообщил на пресс-конференции представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Лэй Чжэнлун.