Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Американские власти осуждают новые ракетные испытания КНДР и требуют от северокорейской стороны воздержаться от подобных «провокаций», заявил журналистам представитель Госдепартамента США.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ведомстве напомнили, что такие действия являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и создают угрозу для региона. Госдепартамент также призывают Северную Корею вернуться к «устойчивому предметному» диалогу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая КНДР выпустила в сторону Японского моря три баллистические ракеты. Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что в Токио не исключают новых подобных «провокаций» со стороны Пхеньяна.

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