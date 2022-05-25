Узбекистан, 11 июля, 2008, 10:41 — ИА Регнум. "Женщины Бухары в траур надевают белые платки. По всем погибшим, по всем изувеченным в больницах Бухары, по всем кто остался без дома, по всем пропавшим без вести по всем тем, кто убегал из своих жилищ глубокой ночью в ночной одежде и тем, кто сейчас не знает, что делать и куда идти, по Кагану....я одеваю траур...", - сообщается на одном из блогов. Это пока единственная реакция узбекского блоггера на происходящее в Кагане. В отсутствие официальной информации о происходящем в сети начинают появляться невероятные версии: "В Узбекистане взорвалась база со 120 вагонами боеприпасов с бомбами... Узбекистан разумеется, молчит об этом, по телевидению у себя ничего не передаёт, хотя погибших там сотни. Радиус взрыва - 15 км."

Власти Узбекистана заявили, что полностью контролируют ситуацию в городе Каган, где накануне ночью произошла серия взрывов на артиллерийских складах. "В целом ситуация взята под полный контроль. На месте происшествия работает правительственная комиссия, которую возглавил по поручению президента премьер-министр Шавкат Мирзиеев", - сообщил в пятницу журналистам командующий войсками Юго-западного военного округа генерал Кабул Бердиев. По его словам, на месте происшествия работают саперы и пожарные части.

В свою очередь, министр внутренних дел Узбекистана Баходир Матлюбов сообщил прессе, что эвакуированному населению предоставлено временное жилье, продукты питания, оказывается другая необходимая помощь. "Никакой паники нет. В городе Кагане, находящемся в непосредственной близости от места происшествия, жизнь входит в нормальное русло", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что россиян в списке из трех официально погибших - нет. Число пострадавших по официальным данным пока остается неизменным - 21 человек. Неофициальные источники сообщают о сотнях пострадавших. Стоит отметить, что Каган - исторически русский городок.