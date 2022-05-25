Южно-Сахалинск, , 06:48 — REGNUM В Тымовском и Ногликском районах Сахалина спасатели объявили экстренные предупреждения из-за подъёма уровня воды в реке Тымь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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С 25 мая, по прогнозам специалистов Сахалинского управления Росгидромета, в бассейне реки вода поднимется до отметки опасного явления и выше на 10-20 см. Угроза затопление будет сохраняться в течение 2 суток. Подтоплены будут сельхозугодия, дороги, хозяйственные объекты.

«В администрации Тымовского и Ногликского районов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев 24 мая встретился с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Стороны обсудили безопасное прохождение паводка на территории республики.