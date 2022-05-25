Пекин, , 06:47 — REGNUM Согласно официальному опросу, клиенты были более удовлетворены услугами экспресс-доставки в Китае в первом квартале этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Почта Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР

Согласно онлайн-опросу, проведенному Государственным почтовым бюро, за этот период индекс удовлетворенности клиентов экспресс-доставкой составил 80 пунктов, что на 1,2 пункта больше, чем годом ранее. С точки зрения региональных показателей, Шэньси, Нинся, Пекин, Ляонин, Сычуань и Шаньдун набрали более 80 баллов, что свидетельствует о хорошем обслуживании.

Около 69,4% экспресс-доставок были завершены в течение 72 часов, что является национальным стандартом для межрегиональных услуг. Данные бюро показали, что в этот период из-за вспышки COVID-19 этот показатель сократился на 2,83 процентных пункта в годовом исчислении. Опрос охватил девять основных поставщиков услуг экспресс-доставки и 31 провинциальный регион по всей стране.