Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 25 мая, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку на основании информации из соцсетей о поджоге собаки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Из соцсетей известно, что вечером 23 мая очевидцы видели, как мальчик 9-10 лет плеснул на собаку чем-то горючим, а затем бросил в неё зажженную спичку. Приехавшие пожарные тушили животное, но спасти не удалось. На собаке был ошейник.

Поджигателя узнала местная детвора — им оказался ученик 3 класса из школы №36. Поджигатель скрылся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии задержан 36-летний житель деревни Новый Сенег по подозрению в убийстве собаки топором.