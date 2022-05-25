Екатеринбург, , 06:44 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв продолжает ждать от свердловского губернатора Евгения Куйвашева ответа по поводу отношения к спецоперации России на Украине. Об этом он заявил в своей программе.

Владимир Соловьёв Kremlin.ru

В эфире «Соловьев LIVE» он предположил, что Куйвашев не высказывает по этому поводу свою позицию якобы потому, что боится попасть под санкции. «Вот сейчас у Куйвашева отпуск, он поехал на Донбасс оказывать гуманитарную помощь, или он боится, чтобы не оказаться в санкционных списках?», — сказал Соловьёв, цитирует его Накануне. Ru.

Телеведущий добавил, что разрешение президента России Владимира Путина Куйвашеву баллотироваться на очередной губернаторский срок не означает, что теперь чиновник находится вне зоны критики, «в домике». «Никакого «домика» нет. Он патриот или нет?» — спросил ведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, Соловьёв активно высказывается о Екатеринбурге и уральцах с конца апреля. Так, он назвал столицу Урала «центром мерзотной либероты».