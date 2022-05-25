Гонконг, Китай, 25 мая 2022, 06:43 — REGNUM Центральный банк Китая выпустил векселя центрального банка в Специальном административном районе Гонконг на сумму 25 млрд юаней (около $3,74 млрд), сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Центральный банк Китая
Центральный банк Китая
Handelsblatt.com

По данным Народного банка Китая, срок погашения векселей центрального банка на общую сумму 10 млрд юаней наступит через три месяца, а остальные 15 млрд юаней — через год, с соответствующими процентными ставками 2,49% и 2,8%. Выпуск был хорошо воспринят зарубежными инвесторами, общий объем торгов составил около 58 млрд юаней, что примерно в 2,3 раза превышает стоимость выпуска, сообщил центральный банк.

По данным центрального банка, торги отражают высокую привлекательность активов в юанях для зарубежных инвесторов и доверие глобальных инвесторов к китайской экономике.