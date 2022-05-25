Гонконг, Китай, 25 мая, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Центральный банк Китая выпустил векселя центрального банка в Специальном административном районе Гонконг на сумму 25 млрд юаней (около $3,74 млрд), сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Handelsblatt.com Центральный банк Китая

По данным Народного банка Китая, срок погашения векселей центрального банка на общую сумму 10 млрд юаней наступит через три месяца, а остальные 15 млрд юаней — через год, с соответствующими процентными ставками 2,49% и 2,8%. Выпуск был хорошо воспринят зарубежными инвесторами, общий объем торгов составил около 58 млрд юаней, что примерно в 2,3 раза превышает стоимость выпуска, сообщил центральный банк.

По данным центрального банка, торги отражают высокую привлекательность активов в юанях для зарубежных инвесторов и доверие глобальных инвесторов к китайской экономике.