Мадрид, , 06:44 — REGNUM Правительство Испании утвердило план мер по энергосбережению и повышению эффективности для Главного государственного управления и учреждений государственного сектора. Об этом пишет агентство EFE.

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План включает в себя, среди прочего, усиление удалённого формата работы с проведением работы трёх дней в неделю в таком формате.

На пресс-конференции после заседания Совета министров глава минфина Испании Мария Хесус Монтеро пояснила, что каждое министерство или государственное учреждение должно будет утвердить план с указанием должностей, на которые распространяется удалённый формат работы.