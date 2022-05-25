Пекин, , 06:40 — REGNUM Банк развития Китая, один из ведущих банков страны, предоставил 25,2 млрд юаней ($3,77 млрд) в виде займов на услуги по уходу за пожилыми людьми с 2021 года, начала 14-й Пятилетки (2021-2025), сообщает агентство Синьхуа.

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Кредиты могут быть направлены на строительство более 100 000 инклюзивных коек для престарелых, сообщили в банке. Банк заявил, что будет предлагать выгодные кредиты соответствующим требованиям учреждениям, предоставляющим инклюзивный уход за пожилыми людьми, чтобы снизить их финансовые затраты.

Банк развития Китая является пилотным финансовым учреждением, предлагающим специальные кредиты для инклюзивного ухода за пожилыми людьми.