Макао, Китай, , 06:38 — REGNUM Сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) Макао за апрель вырос на 1,06% в годовом исчислении до 103,56 пункта, сообщило статистическое управление специального административного района, передает 23 мая агентство Синьхуа.

Макао

В последнем отчете Службы статистики и переписи населения указано, что увеличение было связано с более высокой заработной платой домашней прислуги, более высокой платой за питание вне дома и электроэнергию, а также ростом цен на бензин и авиабилеты. Однако рост был частично компенсирован снижением арендной платы за жилье, снижением платы за телекоммуникационные услуги и падением цен на свинину.

Проанализированные по разделам товаров и услуг, индексы цен на предметы и услуги домашнего обихода и транспорт выросли на 11,02% и 7,64% в годовом исчислении соответственно, в то время как индекс связи снизился на 10,34%. Сводный индекс потребительских цен за апрель вырос на 0,16% по сравнению с мартом.

За 12 месяцев, закончившихся апрелем 2022 года, средний сводный индекс потребительских цен вырос на 0,67%по сравнению с предыдущим периодом. Средний сводный индекс потребительских цен за первые четыре месяца 2022 года вырос на 0,98% в годовом исчислении.