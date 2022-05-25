Бишкек, 25 мая, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В центральном парке имени Ивана Панфилова в Бишкеке ночью сгорело кафе. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба МЧС Киргизии.

Kenesh.kg Здание парламента Киргизии

приводит ТАСС слова представителя ведомства «Ночью поступил сигнал о возгорании в кафе «Панорама», которое находится в парке имени Ивана Панфилова».

По словам сотрудницы МЧС, на борьбу с огнём были направлены три пожарных расчёта. Пожар локализовали в 07:12 по местному времени (04:12 мск).

Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет. На месте произошедшего работают эксперты, которые устанавливают масштабы ущерба и причины возгорания.

Территория парка прилегает к зданию национального парламента Киргизии. Парк носит имя легендарного советского военачальника Ивана Панфилова, погибшего 18 ноября 1941 года при обороне Москвы. До войны Панфилов был военным комиссаром Киргизской ССР.

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