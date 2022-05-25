Куньмин, Китай, , 06:36 — REGNUM Все энергоблоки Байхэтаньской гидроэлектростанции на юго-западе Китая были построены, что стало важным шагом на пути к полноценному функционированию мегапроекта, сообщает агентство Синьхуа.

ГЭС Chintohere

Все установки должны быть введены в эксплуатацию к концу года. Затем Байхэтань станет второй по величине гидроэлектростанцией в мире по общей установленной мощности, уступая только проекту «Три Ущелья» в центральной китайской провинции Хубэй. Гидроэлектростанция расположена на реке Цзиньша, верхнем течении реки Янцзы на юго-западе Китая. Он граничит с провинциями Юньнань и Сычуань.

Общая установленная мощность Байхетаня составит 16 млн кВт. Она оснащена 16 гидроагрегатами, каждый мощностью 1 млн кВт, что является самой большой одноагрегатной мощностью в мире. Семь из 16 энергоблоков уже введены в эксплуатацию. С июня прошлого года гидроэлектростанция произвела более 26,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Электроэнергии, вырабатываемой одним энергоблоком на станции, достаточно для 500 000 человек в течение месяца, сказал один из управляющих директоров проекта Кан Юнлинь.

После полного введения в эксплуатацию, гидроэлектростанция будет вырабатывать в среднем более 62,4 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что достаточно для годового потребления электроэнергии примерно 75 млн человек. Гидроэлектростанция, которая передает электроэнергию с богатого ресурсами запада в энергопотребляющие регионы восточного Китая, знаменует собой важный шаг вперед в использовании чистой энергии в стране.

Ожидается, что это позволит сократить потребление угля на 19,68 млн тонн и выбросы углекислого газа на 52 млн тонн в год, что будет способствовать усилиям Китая по сокращению выбросов углекислого газа.