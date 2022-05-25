Токио, 25 мая, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Гражданин США, поломавший рекламный стенд магазина русских товаров, был задержан сотрудниками полиции в столице Японии городе Токио. Об этом 25 мая сообщило агентство Kyodo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Инцидент произошёл в конце февраля текущего года. По данным следствия, 53-летний вандал из США по неизвестной причине сломал рекламный стенд магазина «Красная площадь» в центре Токио.

Подобный случай стал первым на территории Японии. Гражданину США было предъявлено обвинение в повреждении имущества. Сам он объяснить мотивы своего поступка не смог.

Магазин русских товаров «Красная площадь» открылся в Токио в феврале 2021 года. Несмотря на «прорусское» название, управляющим магазина является гражданин Украины, а среди персонала нет ни одного выходца из России. В магазине работают украинцы, узбеки и японцы.