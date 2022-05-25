Петропавловск-Камчатский, 25 мая, 2022, 06:34 — ИА Регнум. На Камчатке с 22 мая не могут найти мужчину, который ещё 19 мая ушёл из стана Оленеводческого звена №11 в Карагинском районе. 24 мая к поискам пропавшего подключили вертолёт МИ-8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Инфо Pro Вертолёт Ми-8

Читайте также: На Алтае приостановили поиски двух пропавших на реке человек

В первые дни работники стана самостоятельно пытались найти коллегу. Они обнаружили его следы, которые вели к реке. 21 мая сообщение о пропаже человека поступило в полицию.

Из-за погодных условий подключить к поисковой операции вертолёт получилось только 24 мая. К месту пропажи человека он доставил сотрудников Карагинского филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», полицейских и волонтёров. На надувной лодке была обследована протока реки Рекинники, а также акватория и прибрежная полоса. С воздуха осмотрены оба берега реки и русло.

Поиски не принесли результата.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае на время приостановлены поиски двух жителей села Балыкча, которые пропали на реке Чулышман 18 мая 2022 года.