Циндао, Китай, 25 мая, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Первое в мире интеллектуальное судно для аквакультуры водоизмещением 100 000 тонн было готово к запуску 20 мая в восточно-китайском портовом городе Циндао, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным компании Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd., длина судна составляет 249,9 метра и вмещает 15 отсеков для разведения с общей вместимостью воды почти 90 000 кубических метров. Домики для разведения могут быть использованы для выращивания таких видов рыб, как большой желтый горбыль, белый групер и атлантический лосось. В строительство корабля было вложено около 450 мл юаней (около $67 млн).

Ожидается, что корабельная интеллектуальная система аквакультуры будет производить 3700 тонн высококачественной рыбы в год, что эквивалентно объему производства озера Чаганху, одного из крупнейших пресноводных озер Китая. Первая партия крупного желтого горбыля, выращенного на корабле, будет доставлена и выставлена на рынок этой осенью.

Централизованное управление и мониторинг в режиме реального времени воды, кислорода, света и питания в резервуарах для разведения осуществляются 2 108 точками измерения и контроля на судне. Плотность размножения рыбы в аквариумах может быть в четыре-шесть раз выше, чем в традиционных садках для аквакультуры, а цикл размножения может быть сокращен более чем на четверть.

Главный научный сотрудник Научно-исследовательского института рыбохозяйственных машин и приборов Китайской Академии рыбохозяйственных наук Чэнь Чжисинь, сказал, что ввод в эксплуатацию судна помогает расширить зону аквакультуры от прибрежной зоны до глубоководной, используя высококачественные ресурсы морской воды для разведения. Он сказал, что морская рыба может обеспечить питательный водный белок и является важной пищевой добавкой.