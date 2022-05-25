Пекин, 25 мая, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Команда китайских ученых вместе со своими международными коллегами разработала роботизированный беспилотный летательный аппарат, способный пересекать воздушно-водную границу и передвигаться «автостопом», сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Короткое замыкание» реж Джон Бэдэм. 1986. США Робот

Ученые из Бэйханского университета и Имперского колледжа Лондона черпали вдохновение в рыбах-прилипалах, семействе видов, известных своими клейкими дисками, которые помогают им кататься на морских существах, включая китов и акул. Уникальная способность этой рыбы передвигаться «автостопом» по движущимся объектам помогает ей экономить усилия.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Robotics, робот может переключаться с подводного дрона на летательный аппарат менее чем за одну секунду благодаря уникальной конструкции его пропеллеров, которые делают этот переход между средами быстрее, чем у большинства предыдущих воздушно-водных роботов.

Согласно исследованию, робот оснащен дистанционно управляемой присоской, которая может прилипать к влажным и сухим поверхностям с различной текстурой, даже к движущимся объектам. Он может быстро прикрепляться и отсоединяться на сложных поверхностях как в воздухе, так и под водой.

Во время прикладных испытаний робот прокатился на плавающем транспортном средстве, чтобы получить изображения морского дна с крабами-отшельниками, морскими гребешками и морскими водорослями. Согласно исследованию, он потреблял значительно меньше энергии, затрачивая примерно в 19 раз меньше энергии, чем при использовании самоходного двигателя.