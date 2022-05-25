Нью-Йорк, США, , 06:23 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш был шокирован известиями о стрельбе в начальной школе штата Техас в США, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик в ходе беседы с журналистами.

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Гутерреш был шокирован, что большинство погибших — дети. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Кроме того, генсек ООН осудил случай нападения на школу в американском Техасе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском городе Ювальд (штат Техас) мужчина открыл огонь из стрелкового оружия по посетителям начальной школы. В результате трагедии погибли 18 детей и трое взрослых.