Гонконг, Китай, 25 мая, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Правительство Специального административного района (САР) Гонконг в Китае объявило, что неинфицированные лица в возрасте от 18 до 59 лет, которые подвергаются более высокому риску заражения COVID-19 или имеют личные потребности, могут с 21 мая получить четвертую дозу вакцины против COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

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С 21 по 25 мая, имеющие право на четвертую дозу вакцины против COVID-19, могут обратиться в Общественные центры вакцинации или больничные пункты вакцинации против COVID-19, чтобы получить талон на вакцинацию в тот же день. Как рекомендовали эксперты, лица в возрасте от 18 до 59 лет могут получить четвертую дозу по крайней мере через шесть месяцев после введения третьей дозы.

Выздоровевшие взрослые в той же возрастной группе теперь могут получить третью дозу через шесть месяцев после получения второй дозы или выздоровления (в зависимости от того, что наступит позже).

Эксперты считают, что четвертая доза вакцины против COVID-19 среди более молодого населения может обеспечить временную дополнительную защиту от инфекции и симптоматических заболеваний, заявил представитель правительства САР.