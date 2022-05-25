Хабаровск, 25 мая, 2022, 06:18 — ИА Регнум. За последние два года численность самозанятого населения Хабаровского края увеличилась — с 6036 жителей, которые работали «на себя», до свыше 32 тыс. человек к середине мая 2022 года.

Самозанятый

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«Тем, кто собирается открыть собственное дело, комитет по труду и занятости населения правительства края оказывает поддержку по содействию начала предпринимательской деятельности безработных жителей края.

На открытие собственного дела безработному гражданину оказывается единовременная финансовая помощь от 144 тыс. в Хабаровске и до 192 тыс. рублей в Охотском районе», — сообщил в своём телеграм-канале зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 33% увеличилось число самозанятых с начала 2022 года в Краснодарском крае.