Тверь, , 06:21 — REGNUM Тверской арбитраж возвратил банкротный иск, поданный ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» к МУП Вышневолоцкого городского округа «Объединенное коммунальное хозяйство». Во введении наблюдения истцу было отказано. Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его вынесения, передаёт ИА REGNUM.

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Судья отказал во введении наблюдения и прекратил производство, но причины пока не сообщались. Обнародована только результативная часть вердикта.

Напомним, иск был подан в один день с аналогичными претензиями ещё к двум МУП региона. Во всех случаях речь шла о крупной задолженности. Претензии к МУП Вышневолоцкого городского округа «Объединенное коммунальное хозяйство» составили 90,96 млн рублей.

Компания-ответчик создана в 2017 году администрацией Вышневолоцкого городского округа.