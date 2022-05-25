Южно-Сахалинск, , 06:18 — REGNUM В школах Сахалина и Курил 25 мая прозвенели последние звонки. Из 140 учебных заведений выпустили более 5,5 тыс. девятиклассников и 3 тыс. одиннадцатиклассников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Последний звонок

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«Радует, что много молодежи делает выбор в пользу обучения в родном регионе. Сахалинские средние и высшие учебные заведения предлагают большой спектр профессий и специальностей по различным перспективным направлениям. Включая IT-технологии, строительство и нефтегазовое дело. Желаю вам удачи и успехов на предстоящих экзаменах!» — обратился к выпускникам губернатор области Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, букет цветов любимому учителю выпускника на последний звонок в школах Санкт-Петербурга обойдется родителям примерно в 1200 рублей, подсчитали аналитики ИТ-компании «Эвотор». И это не самый дорогой букет в среднем по стране.