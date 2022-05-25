Цзинань, Китай, 25 мая, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Товарооборот провинции Шаньдуна на востоке Китая с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) с января по апрель приблизился к 357,4 млрд юаней (около $53,1 млрд), увеличившись на 19,9% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Эта цифра составила 36,9% от общего объема импорта и экспорта провинции.

«Более 100 импортных предприятий получили почти 51 млн юаней в виде тарифных льгот во время таможенного оформления на таможне Циндао за первые четыре месяца года», — сказал Би Хайцзюнь , сотрудник таможни Циндао, важного прибрежного города и международного портового города.

«С момента вступления в силу соглашения RCEP тарифная ставка на импортируемые нами листы из легированной стали снизилась с 3% до нуля, при этом общая тарифная льгота составила более 300 000 юаней, что значительно снизило наши производственные и эксплуатационные расходы», — сказал Цюй Сяоцунь , бизнес-менеджер компании Yantai Tiezhongbao Steel Processing Co., Ltd., производителя оборудования для морских инженерных платформ, который импортирует пластины из легированной стали из Японии.

Цюй сказал, что компания извлекает выгоду из соглашения RCEP и другой поддерживающей политики, и ожидается, что внутренние торговые заказы компании резко увеличатся в этом году, а импорт легированной стали из Японии увеличится примерно на 70%.