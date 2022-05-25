Бразилиа, 25 мая, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за убийство детей в возрасте до 14 лет. Подписание состоялось в ходе онлайн-трансляции на канале президентской администрации в YouTube.

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Болсонару упомянул трагедию, которая и стала причиной ужесточения законодательства: в 2021 году общество всколыхнула смерть четырехлетнего мальчика Генри Борела, который скончался от большого количества травм, предположительно, в результате избиения отчимом Жаиром Соуза Сантушем, который являлся депутатом городского законодательного собрания Рио-де-Жанейро. Выяснилось, что это не первый случай насилия мужчины над детьми — он и раньше поступал аналогичным образом с детьми своих сожительниц.

«Цель законопроекта — не только наказать, но и предотвратить такого рода деяния. Тот случай глубоко тронул всех нас, надеюсь ничего подобного больше не повторится», — сказал Болсонару.

Отмечается, что, согласно изменениям в законе, наказание за такого рода преступления увеличится до 12-30 лет. При этом убийцы детей не будут подлежать амнистии и иным видам смягчения или замены формы наказания. В случае совершения преступления близким родственником или иным человеком с функциями опекуна или попечителя срок наказания может быть увеличен на две трети, а если ребёнок имел инвалидность или особенности развития, тюремный срок может увеличиться еще на треть или в полтора раза.