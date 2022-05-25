Нью-Йорк, США, , 06:15 — REGNUM Западные страны предпочитают не упоминать о случаях убийств российских журналистов на Украине и о том, что в расследовании этих случаев нет никакого прогресса. Такое заявление сделал 24 мая представитель России, советник постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский, в ходе выступления на организованном Ирландией неформальном заседании Совета Безопасности международной организации, посвящённом теме обеспечения защиты сотрудников СМИ.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня многие говорили о якобы гарантированной безопасности журналистов на Украине. Мы, конечно, понимаем, что на Западе об Украине сегодня можно говорить либо хорошо, либо никак, но должны же быть хоть какие-то разумные пределы этому очковтирательству», — сказал Стржижовский.

Также российский дипломат напомнил, что территория Украины перестала быть безопасной для работников СМИ. Особенно рискуют те из них, кто осмеливался выступать в оппозиции к киевскому режиму, задолго до начала российской спецоперации.

Дипломат указал на неоднократные случаи запугивания журналистов и создания препятствий для их профессиональной деятельности при полном безразличии и попустительстве украинских правоохранительных органов.

Стржижовский отметил, что наряду с попытками ужесточения цензуры и уголовными преследованиями оппозиционных СМИ, правозащитными организациями были неоднократно зафиксированы случаи блокировки праворадикальными активистами телеканалов, ставших неугодными украинским властям.

Кроме того, российский дипломат напомнил о случаях гибели на Украине более 20 журналистов в период с 2014 года. Запад, по словам Стржижовского, старается не замечать этих убийств, а также случаев насилия и нарушения свободы слова.

Как уточнил представитель России в ООН, какого-то прогресса в расследованиях произошедших в условиях вооруженного конфликта в Донбассе убийств фотокорреспондента Андрея Стенина, оператора Анатолия Кляна, публициста Олеся Бузины, фотографа Андреа Роккелли, журналиста Павла Шеремета и других работников СМИ не наблюдается.