Пекин, , 06:09 — REGNUM Китайские исследователи предложили новую стратегию для трибоэлектрического наногенератора на основе рычага (TENG) со сверхвысокой выходной мощностью для мониторинга импульсов, сообщает Китайская академия наук (CAS), передает агентство Синьхуа.

Стратегия предоставляет новые пути для улучшения выходного сигнала и разработки технологии разделения контактов на основе рычага за счет увеличения скорости передачи заряда, говорится в сообщении CAS. Исследование было совместно проведено командами из Института механики и Пекинского института наноэнергетики и наносистем, оба под эгидой CAS.

TENG могут интенсивно накапливать механическую энергию за счет инициирования контакта и электростатической индукции, что имеет большой потенциал для смягчения энергетического кризиса. Режим контактного разделения TENG является одним из наиболее фундаментальных и распространенных режимов работы.

Новое исследование показывает большой потенциал для улучшения сигнала о разделении контактов на основе автономных датчиков и устройств сбора энергии на основе TENG, говорится в сообщении CAS. Результаты были опубликованы в журнале Nano Energy.