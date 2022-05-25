Пекин, 25 мая, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Китай ускорит внедрение основных метеорологических технологий и в полной мере использует эти технологии для предотвращения потерь от экстремальных погодных условий, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Погода

С целью создания современной технологической метеорологической системы стране необходимо добиться значительных прорывов в численной модели земной системы, прогнозировании катастрофической погоды и оборудовании для метеорологических наблюдений, сказал глава Метеорологического управления Китая Чжуан Готай.

Его замечания прозвучали после опубликования руководства Госсовета КНР по содействию качественному развитию метеорологии в период с 2022 по 2035 год.

Согласно руководству, к 2025 году Китай станет независимым в основных метеорологических технологиях, добьется значительных прорывов в ключевых областях метеорологической науки и техники и осуществит модернизацию метеорологии с использованием интеллектуальных технологий к 2035 году.

Чжуан отметил, что некоторые технологии китайской системы численного прогнозирования погоды уже достигли передового международного уровня. В стране также создана система метеорологического наблюдения, состоящая из почти 70 000 автоматических наземных станций наблюдения, 236 метеорологических радаров и семи метеорологических спутников «Фэнъюнь».

Чжуан сказал, что, ускоряя внедрение основных технологий, администрация создаст системы мониторинга и прогнозирования метеорологических бедствий на основе различных типов бедствий и отраслей промышленности, чтобы усилить возможности предупреждения.