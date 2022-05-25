Чунцин, Китай, 25 мая, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Международный железнодорожный и морской грузовой поезд отправился 20 мая из города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая во Вьентьян в Лаосе, причем таможенное оформление прошло быстрее, чем когда-либо, сообщает агентство Синьхуа.

Scoopnest.com Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу

Поезд, груженный местными продуктами питания из Чунцина и сельскохозяйственной техникой, прибыл во Вьентьян по Китайско-Лаосской железной дороге через четыре дня.

Это первый железнодорожно-морской грузовой поезд, отправленный по железной дороге, который использует новый режим таможенного оформления, введенный Главным таможенным управлением Китая в последние годы, благодаря чему эффективность таможенного оформления значительно повышается, особенно для поездов, перевозящих контейнеры.

«В прошлом, после таможенного декларирования и выпуска при отправлении, отправляющиеся поезда должны были проходить проверки и другие процедуры, что увеличивало время задержания на один-два дня. Но с новым режимом, поезда могут быть выпущены непосредственно в пограничном порту, что также экономит более 200 юаней (около $30) за каждый двадцатифутовый эквивалент (TEU)», — сказал сотрудник операционной компании транспортной службы Йоу Сяоюн .

По данным таможни Чунцина, за первые четыре месяца этого года из Чунцина в Лаос отправилось в общей сложности 54 международных железнодорожных и морских грузовых поезда, перевозивших 1422 контейнера TEU с товарами на сумму более 250 млн юаней.