Хабаровск, , 06:03 — REGNUM В Хабаровске утром 25 мая произошла трагедия — трамвай переехал пожилую женщину.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

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Вагон неожиданно начал движение назад и сбил идущую по трамвайным путям пенсионерку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ведется расследование ДТП, в ходе которого будет установлено, по какой причине трамвай покатился назад.

Очевидцы трагедии сообщают, что трамвай «взбесился» и сам по себе начал двигаться назад. Женщина находилась спиной к трамваю и не почувствовала угрозы.

У пенсионерки не было шанса выжить — трамвай быстро набрал скорость — она погибла на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, шестилетний мальчик погиб под колёсами автобуса в Красноярске.