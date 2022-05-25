Хабаровск, 25 мая 2022, 06:03 — REGNUM В Хабаровске утром 25 мая произошла трагедия — трамвай переехал пожилую женщину.
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Вагон неожиданно начал движение назад и сбил идущую по трамвайным путям пенсионерку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ведется расследование ДТП, в ходе которого будет установлено, по какой причине трамвай покатился назад.
Очевидцы трагедии сообщают, что трамвай «взбесился» и сам по себе начал двигаться назад. Женщина находилась спиной к трамваю и не почувствовала угрозы.
У пенсионерки не было шанса выжить — трамвай быстро набрал скорость — она погибла на месте.
Как сообщало ИА REGNUM, шестилетний мальчик погиб под колёсами автобуса в Красноярске.